В субботу ожидается прохладная и облачная погода

Будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер со скоростью порывами 9-14 метров в секунду.

Существенных осадков в Риге не ожидается, днем станет солнечно, но порывы северо-западного ветра увеличатся до 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +3 градусов, днем столбик термометра поднимется до +9 градусов.