Ночью ожидаются заморозки. Возможно, они станут последними этой весной

Предполагается, что это будут последние сильные заморозки этой весной.

В воскресенье в Латвию с запада начнут поступать теплые воздушные массы, во второй половине дня в Курземе и местами в Земгале и Видземе пройдут дожди. На востоке страны день будет солнечным. Температура воздуха повысится до +10...+14 градусов.