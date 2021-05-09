В понедельник потеплеет до +24 градусов

День будет сухим и солнечным, южный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду.

В Риге в понедельник будет сухо и солнечно, во второй половине дня ожидается южный ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +22 градусов днем.