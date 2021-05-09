Вс, 9.05.2021
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В понедельник потеплеет до +24 градусов

ФОТО: http://www.flickr.com/photos/10936350@N04/

В понедельник воздух в Латвии прогреется до +19...+24 градусов, прогнозируют синоптики.

День будет сухим и солнечным, южный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +5...+10 градусов.

В Риге в понедельник будет сухо и солнечно, во второй половине дня ожидается южный ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +22 градусов днем.

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