В понедельник потеплеет до +24 градусов
В понедельник воздух в Латвии прогреется до +19...+24 градусов, прогнозируют синоптики.
В понедельник воздух в Латвии прогреется до +19...+24 градусов, прогнозируют синоптики.
День будет сухим и солнечным, южный ветер усилится в порывах до 10-15 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха в ночь на понедельник составит +5...+10 градусов.
В Риге в понедельник будет сухо и солнечно, во второй половине дня ожидается южный ветер до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +22 градусов днем.