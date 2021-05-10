Привыкли к теплу? Синоптики рассказали о погоде на вторник

Сохранится сухая, солнечная и ветреная погода. Ночью ветер немного утихнет, но днем скорость южного, юго-восточного ветра будет достигать 10-15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +6 градусов в восточных регионах до +14 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, только на Курземском побережье Рижского залива будет холоднее.