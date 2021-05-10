Привыкли к теплу? Синоптики рассказали о погоде на вторник
Во вторник температура воздуха в Латвии поднимется еще на 1-2 градуса выше, чем в понедельник, прогнозируют синоптики.
Во вторник температура воздуха в Латвии поднимется еще на 1-2 градуса выше, чем в понедельник, прогнозируют синоптики.
Сохранится сухая, солнечная и ветреная погода. Ночью ветер немного утихнет, но днем скорость южного, юго-восточного ветра будет достигать 10-15 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью ожидается от +6 градусов в восточных регионах до +14 градусов на побережье. Днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, только на Курземском побережье Рижского залива будет холоднее.
Во вторник в Риге весь день будет светить солнце, ожидаются порывы юго-восточного ветра со скоростью до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +12...+ 13 градусов на восходе и +24 градуса днем.