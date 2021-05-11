Вт, 11.05.2021
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Во вторник воздух прогреется до +26 градусов

ФОТО: LETA

Во вторник во второй половине дня температура воздуха в Латвии повысится до +21…+26 градусов, местами в Курземе - до +27 градусов, прогнозируют синоптики.

Южный, юго-восточный ветер на западе и в центральных регионах страны будет дуть со скоростью 12-15 метров в секунду.

День будет солнечным, осадков не ожидается.

В Риге температура воздуха сегодня составит до +25 градусов, будет дуть юго-восточный ветер до 13 метров в секунду.

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