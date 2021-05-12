Ср, 12.05.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Среда будет по-летнему теплой; к ночи Латвию настигнет дым от пожаров в России

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду в Латвии сохранится сухая, солнечная и теплая летняя погода, прогнозируют синоптики.

В середине дня ожидается появление небольших облаков в восточных регионах, а затем и в других частях страны.

Температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов, в Латгале - до +21...+24 градусов. Холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива из-за ветра с моря.

Порывы юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.

К Латвии приближается дым от лесных пожаров в России, который первоначально будет виден в восточных районах, а затем пересечет остальную территорию Латвии в ночь на четверг и постепенно рассеется. По прогнозам, качество воздуха ухудшится незначительно.

В Риге в среду ожидается сухая солнечная погода и до +26 градусов тепла, юго-восточный ветер порывами усилится до 13 метров в секунду.

НАВЕРХ
Back