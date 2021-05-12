Среда будет по-летнему теплой; к ночи Латвию настигнет дым от пожаров в России
В среду в Латвии сохранится сухая, солнечная и теплая летняя погода, прогнозируют синоптики.
В среду в Латвии сохранится сухая, солнечная и теплая летняя погода, прогнозируют синоптики.
В середине дня ожидается появление небольших облаков в восточных регионах, а затем и в других частях страны.
Температура воздуха поднимется до +24...+28 градусов, в Латгале - до +21...+24 градусов. Холоднее будет на Курземском побережье Рижского залива из-за ветра с моря.
Порывы юго-восточного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду.
К Латвии приближается дым от лесных пожаров в России, который первоначально будет виден в восточных районах, а затем пересечет остальную территорию Латвии в ночь на четверг и постепенно рассеется. По прогнозам, качество воздуха ухудшится незначительно.
В Риге в среду ожидается сухая солнечная погода и до +26 градусов тепла, юго-восточный ветер порывами усилится до 13 метров в секунду.