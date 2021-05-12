Ср, 12.05.2021
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Уже совсем скоро жара сменится дождями

ФОТО: Maija Zara/LETA

Во второй половине этой недели и на следующей неделе в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, пройдут дожди, местами ожидаются сильные ливни с грозами, сообщает агентство LETA.

Дни станут прохладнее, но средняя температура ожидается немного выше майской нормы.

Первые дождевые облака в Латвию придет с востока в ночь на четверг. Ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни. В четверг снова усилится ветер - днем его порывы достигнут скорости 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14...+21 градус.

В конце этой недели ожидается преимущественно слабый ветер переменчивого направления. В пятницу и субботу пройдут дожди, главным образом кратковременные, тогда как воскресенье может пройти вообще без осадков. По ночам температура воздуха не будет опускаться ниже +4 градусов; днем же температура будет держаться в пределах от +10 до +20 градусов, в воскресенье возможно тепло до +22 градусов.

На следующей неделе Латвия может оказаться на границе между прохладой на западе и жарой на востоке, в связи с чем возможны очень большие температурные контрасты и сильные дожди.

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