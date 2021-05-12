Уже совсем скоро жара сменится дождями

Дни станут прохладнее, но средняя температура ожидается немного выше майской нормы.

Первые дождевые облака в Латвию придет с востока в ночь на четверг. Ожидается кратковременный дождь, местами возможны грозовые ливни. В четверг снова усилится ветер - днем его порывы достигнут скорости 13-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +14...+21 градус.

В конце этой недели ожидается преимущественно слабый ветер переменчивого направления. В пятницу и субботу пройдут дожди, главным образом кратковременные, тогда как воскресенье может пройти вообще без осадков. По ночам температура воздуха не будет опускаться ниже +4 градусов; днем же температура будет держаться в пределах от +10 до +20 градусов, в воскресенье возможно тепло до +22 градусов.