Начало мая в Латвии было на 2,7 градуса холоднее нормы

Самая высокая температура воздуха была +26,1 градуса 10 мая в Павилосте, а минимальная температура зафиксирована на восходе солнца 2 мая в Мерсрагсе, где столбик термометра упал до -4,5 градуса, побив рекорд холода для этого дня.

9 мая в аэропорту "Рига" и в Стальгене был побит рекорд холода, а уже 10 мая на Колке установлен новый рекорд тепла.

Среднее количество осадков в первой декаде мая составило 30 миллиметров - 220% нормы. Больше всего осадков выпало в Скривери - 63 миллиметра, а меньше всего дождя и снега было в Кулдиге - не более 9 мм.