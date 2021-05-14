Опять дождь! В конце недели в Латвии ожидается дождливая погода
В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.
В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.
Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11 .. + 18 градусов, прогнозируют синоптики.
В Риге ожидается преимущественно пасмурная пятница, возможны дожди, умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.
В западной части страны днем и вечером вероятнее всего будут грозы.