Пт, 14.05.2021
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Опять дождь! В конце недели в Латвии ожидается дождливая погода

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11 .. + 18 градусов, прогнозируют синоптики.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная пятница, возможны дожди, умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.

В западной части страны днем ​​и вечером вероятнее всего будут грозы.

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