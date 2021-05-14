После дождливой пятницы в выходные обещают чуть-чуть солнца
В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.
В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.
Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11...+18 градусов, прогнозируют синоптики.
В Риге ожидается преимущественно пасмурная пятница, возможны дожди, умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.
В западной части страны днем и вечером, вероятнее всего, будут грозы.
А вот в эти выходные в Латвии временами будет светить солнце. В воскресенье воздух прогреется до +22 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами образуются дождевые тучи и туман, также днем на побережье возможен туман. Местами ожидаются сильные грозы, в основном в восточной части страны.
Будет либо слабый ветер, либо совсем безветренно.
Температура воздуха ночью опустится до +5...+12 градусов, ночью в воскресенье местами до +3 градусов. В субботу днем воздух прогреется до +16...+21 градуса, в воскресенье температура поднимется на градус выше. Однако около морского побережья сохранится более холодная погода.