Пт, 14.05.2021
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После дождливой пятницы в выходные обещают чуть-чуть солнца

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 14 мая, во многих местах Латвии будет дождь, в основном непродолжительный, однако в некоторых районах страны ожидаются сильные дожди и грозы, сообщает LETA.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11...+18 градусов, прогнозируют синоптики.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная пятница, возможны дожди, умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.

В западной части страны днем ​​и вечером, вероятнее всего, будут грозы.

А вот в эти выходные в Латвии временами будет светить солнце. В воскресенье воздух прогреется до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами образуются дождевые тучи и туман, также днем на побережье возможен туман. Местами ожидаются сильные грозы, в основном в восточной части страны.

Будет либо слабый ветер, либо совсем безветренно.

Температура воздуха ночью опустится до +5...+12 градусов, ночью в воскресенье местами до +3 градусов. В субботу днем ​​воздух прогреется до +16...+21 градуса, в воскресенье температура поднимется на градус выше. Однако около морского побережья сохранится более холодная погода.

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