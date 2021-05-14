После дождливой пятницы в выходные обещают чуть-чуть солнца

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +11...+18 градусов, прогнозируют синоптики.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная пятница, возможны дожди, умеренный восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +16 градусов.

В западной части страны днем ​​и вечером, вероятнее всего, будут грозы.

А вот в эти выходные в Латвии временами будет светить солнце. В воскресенье воздух прогреется до +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Местами образуются дождевые тучи и туман, также днем на побережье возможен туман. Местами ожидаются сильные грозы, в основном в восточной части страны.

Будет либо слабый ветер, либо совсем безветренно.