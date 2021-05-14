Каким будет лето 2021 года в Латвии? Первые прогнозы синоптиков

Все указывает на то, что в южной части Европы усилится жара и засуха, и что волны тепла также затронут Центральную Европу, но в основном не достигнут северной Европы. Поэтому в странах Балтии, Скандинавии и Польше прогнозируется довольно влажное и прохладное лето.

Ожидается, что погода в северной Европе будет часто определяться циклонами, которые будут блокировать поток теплого воздуха и вызывать обильные осадки. Влажная земля еще больше снизит вероятность сильного нагрева - часть солнечной энергии будет выделяться на испарение влаги, а не на нагрев воздуха.

Последняя информация Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды предполагает, что во второй половине мая и июне температура воздуха в Латвии будет колебаться около нормы, а часто и опускаться ниже нее. В течение следующих двух недель прогнозируется обильный дождь, который в июне может быть близок к среднему многолетнему уровню.

Данные программы Европейской комиссии Copernicus по долгосрочным прогнозам из восьми различных источников предполагают, что лето в южной Европе будет более жарким и сухим, чем обычно, в то время как температуры в Скандинавии и в регионе Балтийского моря могут быть близки к норме.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в прошлом позапрошлом году средняя летняя температура воздуха в Латвии была на один градус выше нормы. Лето 2020 и 2019 года славились необычно жарким июнем, но прохладным июлем.