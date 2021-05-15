Сб, 15.05.2021
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Туман, дождь и грозы: прогноз синоптиков на воскресенье

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 16 мая, в Латвии сохранится слабый ветер и достаточно высокая влажность, поэтому, как и в субботу, местами ожидаются туман, дождь и грозы, прогнозируют синоптики.

Ночью будет преимущественно безветренная погода, во многих местах образуется туман, местами пойдет дождь, температура воздуха упадет до +3...+10 градусов.

Местами на побережье туман сохранится и днем. Дожди и грозы ожидаются в основном в Латгале и Видземе, вечером в районе Лиепаи, но они не будут такими сильными, как в субботу на востоке Латвии.

Температура воздуха в воскресенье поднимется до +18..+22 градусов, на побережье - около +10 градусов.

В Риге возможны туман и кратковременные дожди, ветер слабый, температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем до +21.

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