В понедельник будет больше осадков, на востоке страны ожидается гроза

Сильные дожди также ожидаются в западной и центральной части страны. Небо будет затянуто облаками, днем на западе облаков станет меньше, выглянет солнце.

Ветер ночью восточный, юго-восточный от слабого до умеренного, днем - южный.

Ночь будет теплой - на большей части территории температура воздуха не опустится ниже +10...+14 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от +13 до +20 градусов.