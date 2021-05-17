В понедельник местами ожидаются ливни и грозы
В понедельник на большей части территории Латвии пройдут дожди, а местами в центральной части и на востоке страны ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
В понедельник на большей части территории Латвии пройдут дожди, а местами в центральной части и на востоке страны ожидаются ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
В Курземе и на западе Земгале в течение дня облаков станет меньше, выглянет солнце.
Ветер слабый, температура воздуха составит +13...+20 градусов.
В понедельник в Риге будет дождь, вечером без осадков. Во второй половине дня ветра почти не будет, воздух прогреется до +18 градусов.