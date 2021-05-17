Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на неделю

Ожидается, что к вечеру вторника количество осадков в некоторых местах на востоке Латвии достигнет 30 миллиметров. Если во второй половине недели в Латвию придет новый циклон, количество осадков местами в восточных регионах может увеличиться до 80 миллиметров, что значительно больше месячной нормы. С другой стороны, в Курземе на этой неделе выпадет менее 10 мм осадков.
Поскольку небо будет затянуто облаками, температура воздуха в отдельные дни местами не поднимется выше +8...+13 градусов. В самые солнечные дни столбик термометра в тени поднимется до +15...+20 градусов, прохладнее будет на побережье.
Минимальная температура ночью составит +4...+9 градусов, в первой половине недели на востоке страны до +13 градусов. В ночь на субботу возможны заморозки на траве.