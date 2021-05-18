Во вторник по всей стране пройдут дожди, возможны и грозы
Во вторник местами в Латвии пройдут дожди, местами ожидается сильный дождь, возможны грозы, при этом в Курземе значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.
Во вторник местами в Латвии пройдут дожди, местами ожидается сильный дождь, возможны грозы, при этом в Курземе значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.
Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами в Курземе и на востоке страны - до +19 градусов.
В Риге ожидается дождь, возможен ливень, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит примерно +10 градусов.