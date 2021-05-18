Вт, 18.05.2021
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Во вторник по всей стране пройдут дожди, возможны и грозы

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka / LETA

Во вторник местами в Латвии пройдут дожди, местами ожидается сильный дождь, возможны грозы, при этом в Курземе значительных осадков синоптики не прогнозируют, сообщает агентство LETA.

Будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами в Курземе и на востоке страны - до +19 градусов.

В Риге ожидается дождь, возможен ливень, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит примерно +10 градусов.

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