Ливни и дожди: мрачный прогноз синоптиков на выходные
В четверг, 20 мая, на востоке Латвии ожидаются ливни, в субботу и воскресенье дожди пройдут по всей стране, много осадков будет и на следующей неделе, прогнозируют синоптики.
В четверг, 20 мая, на востоке Латвии ожидаются ливни, в субботу и воскресенье дожди пройдут по всей стране, много осадков будет и на следующей неделе, прогнозируют синоптики.
Ожидается, что в четверг в Латгале и восточной части Видземе пройдут продолжительные и местами сильные дожди, но количество осадков будет не таким большим, как прогнозировалось ранее. В остальной части страны в четверг и пятницу дожди будут кратковременными.
Новый циклон принесет дожди в субботу и воскресенье, местами сильные.
Температура воздуха в основном будет оставаться ниже +20 градусов, в отдельные дождливые дни около +10 градусов. По ночам будет меньше +10 градусов, при ясном небе и до +5. Риск заморозков возрастет с середины следующей недели.