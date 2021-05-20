В пятницу местами ожидаются дожди, грозы и град
В пятницу, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В пятницу, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ночь на большей части страны пройдет без осадков. Днем на востоке Латвии возможны не только кратковременные дожди, но и грозы с градом.
При медленном или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов.
Днем порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, а температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В пятницу в Риге ожидается небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха +6 градусов на восходе и до +16 градусов днем.