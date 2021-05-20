В пятницу местами ожидаются дожди, грозы и град

Ночь на большей части страны пройдет без осадков. Днем на востоке Латвии возможны не только кратковременные дожди, но и грозы с градом.

При медленном или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов.

Днем порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, а температура воздуха составит +11...+16 градусов.