Чт, 20.05.2021
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

В пятницу местами ожидаются дожди, грозы и град

ФОТО: Alexey_Marcov/ pixabay.com

В пятницу, 20 мая, в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночь на большей части страны пройдет без осадков. Днем на востоке Латвии возможны не только кратковременные дожди, но и грозы с градом.

При медленном или умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха ночью понизится до +3...+8 градусов.

Днем порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду, а температура воздуха составит +11...+16 градусов.

В пятницу в Риге ожидается небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха +6 градусов на восходе и до +16 градусов днем.

НАВЕРХ
Back