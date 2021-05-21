Ждете лета? Кажется, придется подождать еще...

Начиная с вечера субботы в восточной и центральной части страны местами ожидаются продолжительные, сильные дожди, возможны грозы с градом и сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью на большей части территории страны опустится до +5...+10 градусов, в субботу на солнце поднимется до +14...+19 градусов, в воскресенье будет прохладнее.

Со вторника в Латвию придет новый циклон. Самым теплым днем на следующей неделе может стать вторник - температура воздуха, вероятно, поднимется до +17...+22 градусов. Минимальная температура воздуха ночью будет в пределах +5...+10 градусов; в самые холодные ночи при ясном небе на поверхности травы возможен иней.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет значительно холоднее и влажнее нормы, а в июне ожидается, что температура воздуха и осадки будут ближе к норме.

Вероятность продолжительной жары на следующей неделе составит ноль процентов, 2