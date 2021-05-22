Сб, 22.05.2021
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В субботу пройдут дожди, местами возможны и грозы

Улица Меркеля после дождя ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В субботу днем и вечером местами в Латвии - с наибольшей вероятностью в восточных и юго-восточных районах - возможна гроза, прогнозируют синоптики.

Согласно данным анализа Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, гроза может принести не только интенсивные ливни, но и бурю, с меньшей вероятностью - крупный град и смерчи.

Кратковременные дожди пройдут практически по всей Латвии. Ожидается частичная облачность. В основном будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +14...+19 градусов.

В Риге в субботу с высокой вероятностью возможен кратковременный дождь, с низкой вероятностью - гроза. Выглянет и солнце, и при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.

Поздним субботним вечером и в воскресенье местами ожидается сильный ветер.

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