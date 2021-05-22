В субботу пройдут дожди, местами возможны и грозы
В субботу днем и вечером местами в Латвии - с наибольшей вероятностью в восточных и юго-восточных районах - возможна гроза, прогнозируют синоптики.
В субботу днем и вечером местами в Латвии - с наибольшей вероятностью в восточных и юго-восточных районах - возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Согласно данным анализа Европейского экспериментального центра прогнозирования бурь, гроза может принести не только интенсивные ливни, но и бурю, с меньшей вероятностью - крупный град и смерчи.
Кратковременные дожди пройдут практически по всей Латвии. Ожидается частичная облачность. В основном будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха поднимется до +14...+19 градусов.
В Риге в субботу с высокой вероятностью возможен кратковременный дождь, с низкой вероятностью - гроза. Выглянет и солнце, и при умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до +18 градусов.
Поздним субботним вечером и в воскресенье местами ожидается сильный ветер.