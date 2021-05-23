В воскресенье дожди продолжатся, возможны и грозы
В воскресенье в восточной части Латвии, особенно на северо-востоке, ожидаются затяжные дожди, в других местах по стране дожди будут кратковременными, возможны и грозы.
В воскресенье в восточной части Латвии, особенно на северо-востоке, ожидаются затяжные дожди, в других местах по стране дожди будут кратковременными, возможны и грозы.
В восточных районах по-прежнему действует объявленное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильном ветре.
Синоптики прогнозируют, что будет дуть слабый или умеренный западный ветер, но на востоке страны, а также местами во время грозы, порывы ветра могут усилиться до 15-18 метров в секунду.
Температура воздуха повысится до +12...+17 градусов.
В Риге с утра пройдет дождь, позднее ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре и солнце воздух прогреется до +16 градусов.