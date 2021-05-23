В понедельник осадков будет мало

Ожидается частично облачная погода, более солнечным день будет в юго-западных районах стран.

Ночью и с утра кратковременные дожди ожидаются в восточной части Латвии, днем - главным образом в Видземе.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, ночью температура воздуха понизится до +5...+10 градусов, днем воздух прогреется от +12 градусов местами на побережье до +18 градусов в Земгале.