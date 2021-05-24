Температура воздуха в понедельник не превысит +18 градусов
Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник, 24 мая, ожидается от +12 градусов в некоторых местах на побережье до +18 градусов в Земгале, прогнозируют синоптики.
Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник, 24 мая, ожидается от +12 градусов в некоторых местах на побережье до +18 градусов в Земгале, прогнозируют синоптики.
В Латвии в понедельник - переменная облачность, в некоторых местах, особенно в Видземе - кратковременные дожди. Самый солнечный день ожидается в южной части Курземе.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.
В Риге также переменная облачность, однако осадков не ожидается, а воздух прогреется до +17 градусов.
Погода определяется антициклоном.