Пн, 24.05.2021
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Температура воздуха в понедельник не превысит +18 градусов

ФОТО: LETA

Максимальная температура воздуха в Латвии в понедельник, 24 мая, ожидается от +12 градусов в некоторых местах на побережье до +18 градусов в Земгале, прогнозируют синоптики.

В Латвии в понедельник - переменная облачность, в некоторых местах, особенно в Видземе - кратковременные дожди. Самый солнечный день ожидается в южной части Курземе.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге также переменная облачность, однако осадков не ожидается, а воздух прогреется до +17 градусов.

Погода определяется антициклоном.

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