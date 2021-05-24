На этой неделе Латвию настигнет новый циклон: возможны наводнения

На этой неделе в Курземе также ожидается значительное количество осадков, но в этом регионе, в отличие от остальной части Латвии, не будет угрозы наводнений. Самые сильные наводнения возможны в Видземе и восточной части Земгале.

Дождь придет в Латвию с юго-запада, наибольшее количество осадков ожидается вечером вторника и в среду. Есть надежда, что атмосферное давление повысится в выходные дни и больше не будет дождя, но пока прогнозы неоднозначны, включая возможные сильные дожди.

Температура воздуха на этой неделе будет такая же, как и на прошлой неделе - ночью в основном опустится до +5 .. + 10 градусов, а днем ​​в основном будет оставаться ниже +20 градусов, в дождь и на побережье также ниже +15 градусов. .

Во вторник будет дуть умеренно сильный юго-восточный ветер, в среду - юго-западный, но во второй половине недели ожидаются преимущественно слабые ветры.

Уже сообщалось, что в воскресенье, 23 мая, наибольшее количество осадков было зарегистрировано в Зосены, где количество осадков достигло 37 мм, что соответствует более чем половине майской нормы. В Приекули выпало 33 мм осадков, в Мадоне - 30 мм, в Гулбене - 27 мм. Обильные дожди прошли в Видземе, Латгале и в восточной части Земгале.