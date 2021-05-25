На Латвию движутся ливни. Объявлено предупреждение

В Земгале и Латгале действует желтое предупреждение, в Видземе - оранжевое предупреждение об осадках и наводнении.

В Видземе и на востоке Земгале объем суточных осадков местами достигнет 30 мм.

Синоптики прогнозируют, что в Видземе, Земгале и Латгале самые низкие места могут быть затоплены, нарушены связь, электро- и водоснабжение. Из-за плохой видимости и аквапланирования управление транспортным средством в таких условиях также может быть опасным.

Согласно данным за последние 60 лет на пяти метеостанциях, по количеству осадков май этого года уже входит в тройку лидеров - в Бауске и Зосены это второй самый дождливый май, а в Гулбене, Пиедруе и Приекули - третий самый дождливый май с 1961 года. Наибольшее количество осадков до 24 мая было зафиксировано в Зосены - 138 мм, или 234% от месячной нормы.

В среду в течение дня начиная с юга страны в Латвии временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики. За обширной зоной осадков сформируются кучевые облака, которые перенесут осадки в центральную и восточную части страны.

Восточный, юго-восточный ветер в среду сменится на юго-западный с дождем и грозовыми облаками, местами ожидаются порывы ветра скоростью до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +8...+13 градусов, днем будет +11...+17 градусов.