В Риге за сутки выпала половина месячной нормы осадков; предупреждают о сильных ливнях

Это соответствует 54% от месячной нормы. С 1 мая количество дождя в центре Риги достигло 87 миллиметров или 165% от месячной нормы.

Еще больше осадков в последние сутки зарегистрировано на наблюдательной станции на Колке - 42 миллиметра.

В среду во второй половине дня по всей стране наблюдаются кратковременные осадки, местами дождь очень сильный и сопровождается грозой и градом.

В реках снова начал повышаться уровень воды.

Метеорологи предупреждают о грозе и сильны ливнях с градом в Риге

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) предупреждают о грозе с сильными ливнями и градом в Риге.

Как сообщили в метеоцентре, сильная гроза ожидается в столице в ближайшие три часа.

VUGD напоминает, что во время грозы нужно соблюдать осторожность и избегать открытых мест. Сильные порывы ветра могут переносить по воздуху сломанные ветки деревьев, незафиксированные предметы и обломки. Также возможно локальное затопление низких мест.

VUGD предупреждает, что во время сильной грозы по возможности нужно искать убежища в помещении.

Дожди продолжатся и в четверг

В четверг во всех регионах Латвии образуются новые дождевые облака, которые будут двигаться с юга на север, северо-восток, прогнозируют синоптики.

Днем местами ожидаются ливни и грозы, но будут и прояснения. Ветер южный, от слабого до умеренного.

Ночью температура воздуха опустится до +6...+9 градусов, днем поднимется до +12...+16 градусов, местами в Латгале - до +18 градусов.