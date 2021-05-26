К концу недели осадки прекратятся, на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

В четверг еще ожидаются дожди, возможны грозы. В пятницу осадков станет меньше, а в субботу только на востоке страны прогнозируется кратковременный дождь. Начиная с воскресенья по всей стране установится сухая погода.

С уменьшением облачности ночи станут более прохладными - местами температура может приблизиться к нулю, на траве возможны заморозки.

Температура воздуха днем будет ниже +20 градусов, а на следующей неделе может потеплеть до +25 градусов.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в июне средняя температура воздуха в Латвии будет ниже нормы, а количество осадков - близким к норме. Вероятность жаркой погоды оценивается в 10% на следующей неделе и в 30% в конце июня.