К концу недели осадки прекратятся, на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
К концу недели в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому осадки прекратятся и установится солнечная погода, прогнозируют синоптики.
К концу недели в Латвии усилится влияние антициклона, поэтому осадки прекратятся и установится солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В четверг еще ожидаются дожди, возможны грозы. В пятницу осадков станет меньше, а в субботу только на востоке страны прогнозируется кратковременный дождь. Начиная с воскресенья по всей стране установится сухая погода.
С уменьшением облачности ночи станут более прохладными - местами температура может приблизиться к нулю, на траве возможны заморозки.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов, в июне средняя температура воздуха в Латвии будет ниже нормы, а количество осадков - близким к норме. Вероятность жаркой погоды оценивается в 10% на следующей неделе и в 30% в конце июня.
Галерея: Весна в Латвии