Пт, 28.05.2021
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В пятницу потеплеет до +19 градусов; осадков ожидается гораздо меньше

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, на юге Земгале возможны грозовые ливни, сообщает агентство LETA.

Будет дуть слабый ветер, главным образом с запада. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов местами на побережье до +19 градусов на востоке страны.

В Риге ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Слабый ветер переменчивого направления сменит морской бриз, воздух прогреется до +17 градусов.

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