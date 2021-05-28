В пятницу потеплеет до +19 градусов; осадков ожидается гораздо меньше
В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, на юге Земгале возможны грозовые ливни, сообщает агентство LETA.
В пятницу в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, на юге Земгале возможны грозовые ливни, сообщает агентство LETA.
Будет дуть слабый ветер, главным образом с запада. Максимальная температура воздуха составит от +12 градусов местами на побережье до +19 градусов на востоке страны.
В Риге ожидается переменная облачность, без значительных осадков. Слабый ветер переменчивого направления сменит морской бриз, воздух прогреется до +17 градусов.