Сб, 29.05.2021
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В течение дня облачность уменьшится, местами возможен небольшой дождь

ФОТО: LETA

В субботу, 29 мая, в течение дня облачность в Латвии уменьшится, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается на западе страны. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер.

В связи с поступлением холодных воздушных масс из Арктики температура воздуха не превысит +13...+18 градусов.

В Риге в субботу также уменьшится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +14...+15 градусов.

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