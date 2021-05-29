В течение дня облачность уменьшится, местами возможен небольшой дождь
В субботу, 29 мая, в течение дня облачность в Латвии уменьшится, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
В субботу, 29 мая, в течение дня облачность в Латвии уменьшится, местами возможен небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается на западе страны. Будет дуть слабый и умеренный северный ветер.
В связи с поступлением холодных воздушных масс из Арктики температура воздуха не превысит +13...+18 градусов.
В Риге в субботу также уменьшится облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит +14...+15 градусов.