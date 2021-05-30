Вс, 30.05.2021
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Температура воздуха в воскресенье не превысит +20 градусов

ФОТО: LETA

В воскресенье, 30 мая, температура воздуха в Латвии составит +14...+19 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер.

В Риге в воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, без осадков. Температура воздуха составит до +16 градусов.

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