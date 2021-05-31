Уже больше похоже на лето: синоптики сделали прогноз на неделю

Ожидается переменная облачность, каждый день будет светить солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, больше осадков будет в ночь на вторник.

Ожидается слабый ветер, главным образом - восточный и северный.

Температура воздуха ночью будет держаться преимущественно между +5 и +15 градусов. Днем же воздух прогреется до +18...+23 градусов в середине недели и до +22...+27 градусов в конце недели, немного прохладнее будет на побережье.