Уже больше похоже на лето: синоптики сделали прогноз на неделю
В начале июня в Латвии ожидается мало осадков, станет теплее, в конце недели температура воздуха может достичь +27 градусов, сообщает агентство LETA.
В начале июня в Латвии ожидается мало осадков, станет теплее, в конце недели температура воздуха может достичь +27 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается переменная облачность, каждый день будет светить солнце. Местами ожидаются кратковременные дожди, больше осадков будет в ночь на вторник.
Ожидается слабый ветер, главным образом - восточный и северный.
Температура воздуха ночью будет держаться преимущественно между +5 и +15 градусов. Днем же воздух прогреется до +18...+23 градусов в середине недели и до +22...+27 градусов в конце недели, немного прохладнее будет на побережье.
Солнечное ультрафиолетовое излучение, как и всегда в июне, будет высоким. Больше всего от солнца стоит защищаться в период с 12 до 15 часов. Без защитного крема рекомендуется загорать только утром или ближе к вечеру.