В ближайшие сутки в Латвии пройдут дожди

В ночь на вторник в основном ожидается пасмурная погода, днем небо временами будет ясным. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью опустится до +5...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+20 градусов, на западном берегу Рижского залива - до +14...+16 градусов.