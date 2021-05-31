В ближайшие сутки в Латвии пройдут дожди
Во вторник, 1 июня, в Латвии синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, ночью и утром больше осадков будет в центральной части страны.
Во вторник, 1 июня, в Латвии синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди, ночью и утром больше осадков будет в центральной части страны.
В ночь на вторник в основном ожидается пасмурная погода, днем небо временами будет ясным. Будет дуть слабый и умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью опустится до +5...+11 градусов. Днем воздух прогреется до +17...+20 градусов, на западном берегу Рижского залива - до +14...+16 градусов.
В Риге во вторник ночью и днем возможен дождь, позже проглянет солнце. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, температура воздуха ночью составит +11 градусов, днем +19 градусов.