В среду воздух прогреется до +23 градусов

Солнце периодически будут закрывать облака. На севере Курземе сохранится преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, однако на побережье ожидается также северный и северо-западный ветер.