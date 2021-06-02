Ср, 2.06.2021
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В среду воздух прогреется до +23 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В среду днем температура воздуха в Латвии повысится до +20...+23 градусов, но на части побережья не будет теплее +20 градусов, сообщает агентство LETA.

Солнце периодически будут закрывать облака. На севере Курземе сохранится преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется.

Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, однако на побережье ожидается также северный и северо-западный ветер.

В Риге второй день июня будет сухим, во второй половине дня ожидается переменная облачность, восточный ветер сменит направление на северное. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, у моря - до +18 градусов.

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