В среду воздух прогреется до +23 градусов
В среду днем температура воздуха в Латвии повысится до +20...+23 градусов, но на части побережья не будет теплее +20 градусов, сообщает агентство LETA.
В среду днем температура воздуха в Латвии повысится до +20...+23 градусов, но на части побережья не будет теплее +20 градусов, сообщает агентство LETA.
Солнце периодически будут закрывать облака. На севере Курземе сохранится преимущественно облачная погода. Осадков не прогнозируется.
Будет дуть слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, однако на побережье ожидается также северный и северо-западный ветер.
В Риге второй день июня будет сухим, во второй половине дня ожидается переменная облачность, восточный ветер сменит направление на северное. Максимальная температура воздуха составит +22 градуса, у моря - до +18 градусов.