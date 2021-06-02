В конце недели жара достигнет +28 градусов, возможны грозы

Каждый день температура воздуха будет подниматься примерно на градус выше, и к концу этой недели и в начале следующей возможна жара до +28 градусов.

Ожидается небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня будут образовываться отдельные дождевые тучи, локально ожидаются грозовые ливни. На этой неделе осадков будет мало, но на следующей их станет значительно больше.

Синоптики прогнозируют слабый ветер, на побережье - бриз, поэтому в течение дня температура воздуха у моря будет значительно ниже, чем в других районах страны. Местами на побережье температура воздуха будет сохраняться ниже +20 градусов.

Минимальная температура воздуха по ночам составит +7...+16 градусов.

Прогнозы на середу июня по-прежнему различаются - возможна как жара, так и прохладная и дождливая погода.