В пятницу в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди
В пятницу в Латвии сохранится переменная облачность, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
В пятницу в Латвии сохранится переменная облачность, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер, днем на побережье ожидается умеренный бриз.
Температура воздуха ночью опустится до +7.. + 14 градусов. Днем воздух прогреется до +21.. + 24 градусов, на побережье - до +17.. + 20 градусов.
В Риге в пятницу также будет облачно, осадков не ожидается. Ночью и утром ветра практически не будет, температура воздуха составит +13 градусов, в Рижском регионе - до +10 градусов. Днем в столице потеплеет до +22 градусов, у моря - до +18 градусов.