Чт, 3.06.2021
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В пятницу в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди

Иллюстративное фото ФОТО: pcdazero/pixabay.com

В пятницу в Латвии сохранится переменная облачность, во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер, днем на побережье ожидается умеренный бриз.

Температура воздуха ночью опустится до +7.. + 14 градусов. Днем воздух прогреется до +21.. + 24 градусов, на побережье - до +17.. + 20 градусов.

В Риге в пятницу также будет облачно, осадков не ожидается. Ночью и утром ветра практически не будет, температура воздуха составит +13 градусов, в Рижском регионе - до +10 градусов. Днем в столице потеплеет до +22 градусов, у моря - до +18 градусов.

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