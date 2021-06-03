В пятницу в Латвии будет облачно, местами пройдут дожди

В Риге в пятницу также будет облачно, осадков не ожидается. Ночью и утром ветра практически не будет, температура воздуха составит +13 градусов, в Рижском регионе - до +10 градусов. Днем в столице потеплеет до +22 градусов, у моря - до +18 градусов.