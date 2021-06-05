В субботу местами ожидаются ливни с грозами
В субботу с ростом количества губчатых облаков местами - главным образом, во второй половине дня в Видземе и восточной части Земгале - ожидаются ливни, возможны грозы, сообщает агентство LETA.
В субботу с ростом количества губчатых облаков местами - главным образом, во второй половине дня в Видземе и восточной части Земгале - ожидаются ливни, возможны грозы, сообщает агентство LETA.
Ожидается небольшая или переменная облачность. Будет дуть слабый или умеренный северный вечер, дождевые тучи локально вызовут порывы ветра до 15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +16...+21 градуса на побережье до +25 градусов на востоке страны.
В Риге усилится северный, северо-западный ветер, температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов. Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, на восток от столицы образуются дождевые тучи.