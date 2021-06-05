В субботу местами ожидаются ливни с грозами

Ожидается небольшая или переменная облачность. Будет дуть слабый или умеренный северный вечер, дождевые тучи локально вызовут порывы ветра до 15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +16...+21 градуса на побережье до +25 градусов на востоке страны.