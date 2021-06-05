В воскресенье потеплеет до +27 градусов

Погода будет преимущественно солнечной, больше облаков - в восточной части страны, где местами пройдут дожди.

Ночью будет дуть слабый северный ветер, и воздух остынет до +9... +15 градусов, местами в Курземе - до +7 градусов.

Днем в воскресенье будет дуть слабый и умеренный северный ветер.