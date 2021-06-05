Сб, 5.06.2021
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В воскресенье потеплеет до +27 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: JillWellington/pixabay.com

В воскресенье температура воздуха в Латвии повысится до +23...+27 градусов, а на побережье - до +18... +22 градусов, прогнозируют синоптики.

Погода будет преимущественно солнечной, больше облаков - в восточной части страны, где местами пройдут дожди.

Ночью будет дуть слабый северный ветер, и воздух остынет до +9... +15 градусов, местами в Курземе - до +7 градусов.

Днем в воскресенье будет дуть слабый и умеренный северный ветер.

В Риге в воскресенье ожидается ясная погода, будет дуть сильный северный ветер. Температура воздуха составит около +15 градусов ночью и +20 градусов днем.

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