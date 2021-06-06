Пн, 7.06.2021
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Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Иллюстративное фото ФОТО: Jne Valokuvaus/Shutterstock.com

В ближайшие дни в Латвии не ожидается значительного изменения погодных условий, но, согласно последним прогнозам, с конца следующей недели погода станет переменчивой.

В предстоящую рабочую неделю ожидается в основном слабый ветер, на побережье - умеренный морской бриз. Несмотря на то, что погода будет в основном солнечной, местами образуются грозовые тучи, в основном во второй половине дня в Видземе, Латгале и восточной части Земгале. На побережье сохранится самая сухая и ясная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+15 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, на побережье местами будет не выше +20 градусов.

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Циклон, вероятно, подойдет к Латвии в следующие выходные, с увеличением количества осадков и усилением ветра, а также с понижением температуры, особенно днем. Более прохладные и дождливые дни будут чередоваться с солнечными и теплыми.

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