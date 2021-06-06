Синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В предстоящую рабочую неделю ожидается в основном слабый ветер, на побережье - умеренный морской бриз. Несмотря на то, что погода будет в основном солнечной, местами образуются грозовые тучи, в основном во второй половине дня в Видземе, Латгале и восточной части Земгале. На побережье сохранится самая сухая и ясная погода.