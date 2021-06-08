Во вторник местами будет дождливо. Ожидаются грозы
Во вторник местами в Латвии пройдет кратковременный дождь, возможны ливни и грозы с градом, прогнозируют синоптики.
Во вторник местами в Латвии пройдет кратковременный дождь, возможны ливни и грозы с градом, прогнозируют синоптики.
Грозовые облака ожидаются в Видземе, Латгале и Селии, а также в Добельском и Салдусском краях.
Количество облаков по всей стране увеличится. Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду, во время грозы - до 20 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +22...+26 градусов, на побережье местами будет не теплее +18 градусов.
В Риге небо затянется облаками, дождя не будет, а скорость северо-западного ветра усилится до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +20 градусов.