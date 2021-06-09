К концу недели погода станет прохладнее и дождливее
Начиная с этих выходных, погода в Латвии будет зависеть от циклонов, поэтому синоптики прогнозируют, что солнечные и теплые дни сменятся более прохладными, ветреными и дождливыми.
Начиная с этих выходных, погода в Латвии будет зависеть от циклонов, поэтому синоптики прогнозируют, что солнечные и теплые дни сменятся более прохладными, ветреными и дождливыми.
В четверг и пятницу ожидается в основном солнечная погода, местами дожди и грозы, будет дуть слабый ветер, температура воздуха поднимется до +21.. + 26 градусов.
В субботу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, усилится южный и западный ветер, а в воскресенье - северо-западный ветер. Синоптики прогнозируют, что воскресенье будет самым холодным днем недели с максимальной температурой воздуха +16.. + 22 градуса.
На следующей неделе в среднем будет прохладнее, чем на этой неделе.
Первые прогнозы на Лиго указывают на возможные грозы.