Нужно ли во время грозы выключать компьютер и другие электроприборы? Рекомендации от Sadales tīkls

Приводить в действие электроприборы во время грозы может быть опасно

Во время грозы нужно соблюдать несколько мер безопасности, относящихся к пользованию личными электроприборами. Если здание не оборудовано системами защиты от молнии и перенапряжения, во время грозы приводить в действие электроприборы опасно - их нужно отключить от электросети. Это важно, так как невозможно прогнозировать место грозового разряда - он может затронуть и жилые, и офисные здания, вызвав резкое повышение напряжения в электросетях дома, и это перенапряжение может быть даже в 20 раз выше рабочего напряжения находящегося в собственности оборудования.

Практика показывает, что от вызванного молнией перенапряжения нередко повреждаются телевизоры, ТВ-декодеры, компьютеры, оборудование охранной и пожарной сигнализации, стиральные и посудомоечные машины, копировальные аппараты и другая бытовая техника.

Поэтому во время грозы будет недостаточно лишь выключения устройства - от источника питания нужно отключить и его провод. Если в собственности не устроены специализированные системы защиты от молнии и перенапряжения, таким образом нужно поступать со всей бытовой электротехникой, чтобы избежать риска ее повреждений и электротравм.

Особенно опасно, например, во время грозы пользоваться подключенным к сети компьютером и подключенными к компьютеру наушниками, так как в случае грозового разряда электрический ток через компьютер и далее через наушники может затронуть и тело человека, вызвав тяжелую или даже летальную электротравму. В Латвии, к сожалению, зарегистрированы такие несчастные случаи.

Чтобы всегда защитить и себя, и собственность и электроприборы от вызванного молнией перенапряжения, Sadales tīkls рекомендует оценить возможности установки в жилище специализированных систем защиты от молнии и перенапряжения, особенно в случае, когда повседневно используются выраженно чувствительные устройства, которые могут повредить даже небольшие колебания напряжения.

Во время грозы нужно быть осторожным вблизи электролиний

Sadales tīkls также предупреждает, что во время грозы небезопасно находиться на улице, особенно осторожным нужно быть вблизи воздушных электролиний и других электроустановок!

Ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если в них запутались деревья, ветви, или на земле виден оборванный провод электролинии.

О таких опасных ситуациях нужно сообщать Sadales tīkls, позвонив на круглосуточный бесплатный телефон для заявки о повреждениях 8404, или Государственной пожарно-спасательной службе, позвонив 112!

Предприятие информирует, что с заботой о своем электрооборудовании и безопасном, беспрепятственном электроснабжении на находящихся во владении Sadales tīkls электролиниях и трансформаторных подстанциях установлены соответствующие для этого оборудования разрядники. Но это не защитит от повреждений от грозового разряда собственность клиентов, поэтому и клиентам рекомендуется устроить в своей собственности специализированные системы защиты.

Во время грозы специалисты Sadales tīkls усиленно следят за прогнозами LVĢMC и ситуацией в электросети, чтобы в случае, если под влиянием грозы возникнут повреждения электросети, нарушающие электроснабжение клиентов, оперативно их устранить.

О действиях в ситуации пропажи электричества

Если в собственности пропало электричество, прежде всего нужно проверить электрические предохранители своего домохозяйства, в народе называемые «пробками», не отключились ли они. Нередко для возобновления электроснабжения достаточно лишь включения предохранителя. Если электрические предохранители не отключились, причина нарушений электроснабжения может быть связана с внешней электросетью.

Перед заявкой Sadales tīkls о повреждении предприятие призывает ознакомиться с доступной на www.sadalestikls.lv Цифровой картой, где собрана информация об уже зарегистрированных повреждениях электросети.

Если повреждение по конкретному адресу уже зарегистрировано, специалисты над его устранением уже работают, и повторно о нем заявлять не нужно. Так будет разгружен телефон заявки о повреждениях, что даст возможность оперативно дозвониться на него в опасных ситуациях.