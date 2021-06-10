Объявлено желтое предупреждение, в пятницу ожидаются сильные дожди
В пятницу, 11 июня, количество грозовых облаков на территории страны увеличится. Синоптики прогнозируют, что они также будут недалеко от Риги и, вероятно, затронут столицу.
В пятницу, 11 июня, количество грозовых облаков на территории страны увеличится. Синоптики прогнозируют, что они также будут недалеко от Риги и, вероятно, затронут столицу.
В четверг четвертый день подряд Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозах, проливных дождях, сильных порывах ветра в стране, в основном в восточных регионах. Предупреждение действительно до четверга 19:00.
На следующий день в некоторых местах в Латвии будет временный дождь, в пятницу днем во многих местах будут дожди и грозы. Местами ожидаются дожди, град и сильные порывы ветра.
Ночью местами будет туман, преимущественно погода будет безветренной, температура воздуха опустится до +8 .. + 15 градусов.
В пятницу солнце прогреет воздух до +21 .. + 26 градусов, ветер будет переменным и преимущественно слабым.
В пятницу в Риге возможна гроза. Возможные дождевые облака не накроют всю территорию столицы, но в некоторых местах могут идти сильные дожди. Ночью не будет ветра и температура воздуха упадет до +15 градусов, в Пририжье - до +10 .. + 13 градусов. Днем ожидается переменный ветер и теплый воздух до +24 градусов.