Объявлено желтое предупреждение, в пятницу ожидаются сильные дожди

В четверг четвертый день подряд Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о грозах, проливных дождях, сильных порывах ветра в стране, в основном в восточных регионах. Предупреждение действительно до четверга 19:00.

На следующий день в некоторых местах в Латвии будет временный дождь, в пятницу днем ​​во многих местах будут дожди и грозы. Местами ожидаются дожди, град и сильные порывы ветра.

Ночью местами будет туман, преимущественно погода будет безветренной, температура воздуха опустится до +8 .. + 15 градусов.

В пятницу солнце прогреет воздух до +21 .. + 26 градусов, ветер будет переменным и преимущественно слабым.