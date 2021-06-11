Местами дожди: какая погода нас ждет в субботу?

Дождь будет в основном кратковременным, но местами ожидаются ливни и грозы. В восточных регионах страны кратковременные дожди пройдут местами.

Ночь на субботу в основном пройдет без осадков, будет малооблачно, местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.

В течение дня в субботу будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха в Курземе и на севере Видземе повысится до +17...+21 градуса, на остальной территории страны - до +21...+25 градусов.