Местами дожди: какая погода нас ждет в субботу?
В субботу, 12 июня, в западной и центральной части Латвии будет облачно и дождливо, прогнозируют синоптики.
В субботу, 12 июня, в западной и центральной части Латвии будет облачно и дождливо, прогнозируют синоптики.
Дождь будет в основном кратковременным, но местами ожидаются ливни и грозы. В восточных регионах страны кратковременные дожди пройдут местами.
Ночь на субботу в основном пройдет без осадков, будет малооблачно, местами ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +8...+14 градусов.
В течение дня в субботу будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. Температура воздуха в Курземе и на севере Видземе повысится до +17...+21 градуса, на остальной территории страны - до +21...+25 градусов.
В Риге ночью ожидается небольшая облачность, во второй половине дня и вечером возможны дожди и грозы. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +15 градусов, в окрестностях Риги - до +11...+14 градусов. Днем будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +23 градусов.