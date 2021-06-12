К Латвии приближается холодный атмосферный фронт. Он несет ливни и грозы

Дождь ожидается по всей Курземе, во многих местах в центральной части страны и только местами на востоке страны. Дожди могут быть сильными, возможны грозы.

Ветер умеренный южный, юго-западный, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса в Курземе и на северном побережье Видземе и до +21...+25 градусов на остальной территории Латвии.

В Риге небо будет пасмурным, во второй половине дня или вечером ожидается дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха достигнет +23 градуса.