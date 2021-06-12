К Латвии приближается холодный атмосферный фронт. Он несет ливни и грозы
В субботу, 12 июня, Латвию с запада начнет пересекать холодный атмосферный фронт - небо затянется облаками, пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
В субботу, 12 июня, Латвию с запада начнет пересекать холодный атмосферный фронт - небо затянется облаками, пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Дождь ожидается по всей Курземе, во многих местах в центральной части страны и только местами на востоке страны. Дожди могут быть сильными, возможны грозы.
Ветер умеренный южный, юго-западный, местами ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +17...+21 градуса в Курземе и на северном побережье Видземе и до +21...+25 градусов на остальной территории Латвии.
В Риге небо будет пасмурным, во второй половине дня или вечером ожидается дождь, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха достигнет +23 градуса.
Уже сообщалось, что воскресенье будет самым холодным и ветреным днем на этой неделе, а во второй половине следующей недели ожидаются первые +30 градусов в этом году.