В воскресенье похолодает еще сильнее, пройдут дожди

Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Солнечная погода будет в Курземе.

Ночью на побережье Курземе, а затем и в центральной части Латвии будет дуть северный и северо-западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, днем воздух прогреется только до +16...+21 градус.