Сб, 12.06.2021
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В воскресенье похолодает еще сильнее, пройдут дожди

ФОТО: Krisna Ardiyanto/Shutterctock

В воскресенье, 13 июня, во многих местах Латвии ожидаются дожди, особенно в восточной части страны, а в западных и центральных регионах будет дуть сильные ветер.

Местами ожидаются сильные дожди и грозы. Солнечная погода будет в Курземе.

Ночью на побережье Курземе, а затем и в центральной части Латвии будет дуть северный и северо-западный ветер порывами до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +10...+15 градусов, днем воздух прогреется только до +16...+21 градус.

В Риге ожидается непродолжительный дождь, днем значительно усилится северный и северо-западный ветер - порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха составит +14 градусов ночью и +18 градусов днем.

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