Синоптики: на Лиго вероятна жара. Ожидаются и "тропические ночи"

По текущим прогнозам, в следующие выходные воздух раскалится до +27...+32 градусов. На неделе летнего солнцестояния может и похолодать, но высока вероятность того, что погода останется жаркой или хотя бы теплой.

С середины следующей недели погоду будет определять антициклон, поэтому будет преимущественно сухо и солнечной. По мере снижения атмосферного давления в дни праздника Лиго вырастет вероятность дождя и грозы.

Ожидается, что первая жара в этом году принесет с собой и "тропические ночи" - температура воздуха в некоторых частях страны в ночные часы не будет опускаться ниже +20 градусов.