После дождливых выходных в понедельник ожидается сухая и солнечная погода
В понедельник, 14 июня, в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 14 июня, в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Ночью по мере стихания ветра температура воздуха опустится до +5...+10 градусов, на побережье местами до +15 градусов.
Днем будет слабый ветер, но в западной части Курземе усилится южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.
В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит +14 градусов, днем поднимется до +22 градусов.