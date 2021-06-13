После дождливых выходных в понедельник ожидается сухая и солнечная погода

Ночью по мере стихания ветра температура воздуха опустится до +5...+10 градусов, на побережье местами до +15 градусов.

Днем будет слабый ветер, но в западной части Курземе усилится южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса.