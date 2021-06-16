Конец июня может стать самым жарким в истории. Жара продолжится минимум до Лиго
Ожидаемая в ближайшие дни в Латвии жара может побить температурные рекорды, она продолжится минимум до 23 июня, сообщает агентство LETA.
Ожидаемая в ближайшие дни в Латвии жара может побить температурные рекорды, она продолжится минимум до 23 июня, сообщает агентство LETA.
В четверг, 17 июня, температура воздуха повысится до +24...+27 градусов, в пятницу ожидается жара до +30 градусов, а в дальнейшие дни столбик термометра в тени поднимется выше отметки в +30 градусов. Прохладнее будет на побережье. Ожидается главным образом небольшой южный ветер.
Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в вечер Лиго в восточной части страны сохранится жара +30 градусов, местами ожидаются сильные ливни с грозами, но уже на следующей день жара отступит.
Другие прогнозы свидетельствуют, что жаркая погода продержится дольше.
Начиная с 20 июня местами возможны грозы. Перед Лиго на большей части территории страны усилится засуха и дожди пройдут лишь местами, после чего дожди и грозы возможны на более обширной территории.
В лесах ожидается повышенная пожароопасность.
Снижается количество озона в атмосфере - ожидается более интенсивное ультрафиолетовое излучение, чем обычно. В период с 11 до 16 часов стоит избегать пребывания под прямыми лучами солнца.