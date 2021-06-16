Конец июня может стать самым жарким в истории. Жара продолжится минимум до Лиго

В четверг, 17 июня, температура воздуха повысится до +24...+27 градусов, в пятницу ожидается жара до +30 градусов, а в дальнейшие дни столбик термометра в тени поднимется выше отметки в +30 градусов. Прохладнее будет на побережье. Ожидается главным образом небольшой южный ветер.

Существует вероятность того, что будет побит рекорд жары всего июня. До этого самая высокая температура воздуха, зарегистрированная в Латвии в первый летний месяц, составляла +34,6 градуса и была зафиксирована в 1973 году в Мерсрагсе.

Согласно нынешнему прогнозу Global Forecast System, в вечер Лиго в восточной части страны сохранится жара +30 градусов, местами ожидаются сильные ливни с грозами, но уже на следующей день жара отступит.

Другие прогнозы свидетельствуют, что жаркая погода продержится дольше.

Начиная с 20 июня местами возможны грозы. Перед Лиго на большей части территории страны усилится засуха и дожди пройдут лишь местами, после чего дожди и грозы возможны на более обширной территории.

В лесах ожидается повышенная пожароопасность.