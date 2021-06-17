Приближается жара! Из-за сильного ультрафиолетового излучения следует соблюдать особую осторожность

Из-за технических проблем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в настоящее время не может измерить ультрафиолетовое излучение, но данные из Эстонии показывают, что было достигнуто максимальное значение индекса ультрафиолетового излучения - 7,3 балла. Ультрафиолетовое излучение в Латвии обычно немного выше, чем в Эстонии.

Количество озона в стратосфере над странами Балтии ниже нормы, поэтому Землю достигает более интенсивное ультрафиолетовое излучение.

В этих условиях, загорая в полдень без защитного крема, люди с чувствительной кожей могут получить ожоги через 15 минут.

Чтобы уберечься от теплового удара, не стоит загорать при температуре воздуха +30 градусов. Более того, в период с 11:00 до 16:00 необходимо защищаться от солнца даже тогда, когда воздух не жаркий, потому что в это время суток наблюдается сильное ультрафиолетовое излучение.

В жаркую погоду подберите подходящую одежду и пейте много жидкости. Пейте больше жидкости. Не рекомендуется употреблять алкоголь, крепкий кофе, чай и напитки с большим количеством сахара.

Рекомендуется носить головной убор и легкую, дышащую одежду. Следует избегать длительных физических нагрузок на солнце, а также в жарких помещениях.

В жаркие дни особому риску подвержены пожилые люди, маленькие дети, лежачие пациенты, люди с хроническими заболеваниями, особенно с респираторными или сердечными заболеваниями, проблемами психического здоровья, а также те, кто принимает некоторые лекарствами или занимается физической активностью.