До +30: пятница станет самым жарким днем с лета прошлого года

При умеренном южном, юго-западном ветре на части побережья не будет теплее +25 градусов, сообщает агентство LETA.

По всей стране ожидается сухая и солнечная погода.

В ночь на пятницу будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до +10...+16 градусов.

В Риге в пятницу сохранится ясная погода с небольшим южным ветром. Ночью столбик термометра опустится до +16 градусов, в пригороде - до +13...+15 градусов. Днем температура воздуха приблизится к отметке в +30 градусов.

Напомним, в четверг, пятницу и субботу из-за наступления жаркой погоды синоптики объявили желтое предупреждение, а с воскресенья будет действовать оранжевое предупреждение.

В субботу на большей части территории страны ожидается жара до +27..+30 градусов, в воскресенье температура воздуха продолжит повышаться и достигнет +32 градусов. Ожидаются также тропические ночи, когда температура воздуха будет не ниже +20 градусов.

Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что и в первой половине будущей недели несколько дней подряд будет +32 градуса и выше, что соответствует экстремальной жаре.