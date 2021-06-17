До +30: пятница станет самым жарким днем с лета прошлого года
Во второй половине дня в пятницу воздух в Латвии прогреется до +27...+30 градусов, таким образом, синоптики прогнозируют самый теплый день с лета прошлого года.
Во второй половине дня в пятницу воздух в Латвии прогреется до +27...+30 градусов, таким образом, синоптики прогнозируют самый теплый день с лета прошлого года.
При умеренном южном, юго-западном ветре на части побережья не будет теплее +25 градусов, сообщает агентство LETA.
По всей стране ожидается сухая и солнечная погода.
В ночь на пятницу будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха понизится до +10...+16 градусов.
В Риге в пятницу сохранится ясная погода с небольшим южным ветром. Ночью столбик термометра опустится до +16 градусов, в пригороде - до +13...+15 градусов. Днем температура воздуха приблизится к отметке в +30 градусов.
В субботу на большей части территории страны ожидается жара до +27..+30 градусов, в воскресенье температура воздуха продолжит повышаться и достигнет +32 градусов. Ожидаются также тропические ночи, когда температура воздуха будет не ниже +20 градусов.
Текущие прогнозы свидетельствуют о том, что и в первой половине будущей недели несколько дней подряд будет +32 градуса и выше, что соответствует экстремальной жаре.
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